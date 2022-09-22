В Клепиковском районе в ДТП пострадал водитель «ВАЗ»
Авария произошла утром в среду, 21 сентября.
В Клепиковском районе при столкновении двух автомобилей пострадал мужчина. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла в среду, 21 сентября, примерно в 8:40, на 431 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».
По предварительной информации, 36-летний рязанец на Nissan Qashqai не убедился в безопасности маневра. Автомобиль врезался в «ВАЗ», за рулем которого находился 70-летний житель Тумы.
В результате аварии пострадал водитель второй легковушки. Его госпитализировали.
Проводится проверка.