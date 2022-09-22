В Касимове фиктивно поставили на учет нескольких иностранцев

В Касимове и в Рязанском районе на учет фиктивно поставили пятерых иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

43-летняя жительница Дядькова Рязанского района фиктивно поставила на учет 56-летнюю гражданку из Узбекистана и 51-летнего гражданина из Азербайджана.

В Касимове 31-летняя местная жительница фиктивно поставила на учет трех граждан Армении в возрасте от 21 до 43 лет.