В Госдуме примут решение о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных

Об этом сообщил глава нижней палаты Вячеслав Володин.

Государственная дума примет решение о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных в приоритетном порядке. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

По его словам, эти вопросы находятся на контроле органа власти. Также он напомнил, что правовой статус бойцов и добровольцев ДНР и ЛНР будет таким же, как и у российских военных.

Напомним, в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Как заявил глава Госдумы, она не коснется 99% мобилизационного ресурса.