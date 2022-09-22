В Госдуме готовят проект о безотзывных долгосрочных вкладах

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что планируется законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах. Об этом передает РИА Новости .

Аксаков отметил, что пока законопроект не внесли в Госдуму.

Глава комитета заявил, что вклады могут быть долгосрочными на срок больше трех лет. В этом случае они будут безотзывными.

«Но по ним проценты могут быть выше, естественно», — добавил глава комитета.

Отмечается, что на данный момент таких вкладов в России нет. Вкладчики могут забрать свои средства в любой момент, а банк обязан их вернуть по первому требованию.