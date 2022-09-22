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В деле о «Ряжском Агроцентре» прошла очная ставка между руководителем предприятия и претенденткой на активы
Отмечается, что во время следственного мероприятия Наталья Сконникова не смогла подтвердить свое членство в кооперативе.

В деле о «Ряжском Агроцентре» прошла очная ставка между руководителем предприятия Александром Нечаевым и претенденткой на активы Натальей Сконниковой. Об этом пишет «Областная Рязанская Газета».

Издание сообщает, что во время следственного мероприятия Сконникова не смогла подтвердить свое членство в кооперативе.

Со ссылкой на протокол следствия, газета пишет, что женщина утверждала, что являлась членом СПК с 2017 года. Однако никаких бумаг, которые бы подтвердили факт принятия ее в члены кооператива, предоставлено ею не было, равно как и квитанций за уплату членских взносов.

Интересно также, что пай, с рыночной стоимостью более 3 млн рублей, со слов Натальи Сконниковой, достался ей за 200 тыс. руб. Однако женщина не смогла ответить, была ли такая цена согласована с другими членами кооператива. Также единственным человеком, который якобы видел, как Сконникова и Нечаев старший подписывали договор купли-продажи пая, был ее покойный отец Геннадий Ломакин.

Напомним, в январе 2021 года трое граждан заявили новому председателю СПК «Ряжский Агроцентр» Александру Нечаеву-младшему, что они якобы являются членами кооператива и, соответственно, претендуют на долю прибыли. Случилось это спустя два месяца после смерти Нечаева-старшего, который с самого основания руководил крупнейшим сельхозпредприятием региона.

Претенденты на многомиллионную прибыль кооператива обвинили Нечаева-младшего в подделке документов и рейдерском захвате. В ноябре 2021 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию о возможном захвате предприятия. Информация не подтвердилась.

В настоящее время в арбитражном суде Рязанской области рассматриваются гражданские дела по искам трех граждан, в которых они пытаются убедить суд в том, что являются членами кооператива. Как пишет «Областная Рязанская газета», в ходе суда выяснилось, что двое из трех претендентов на доли в сельхозпредприятии Рязанской области «Ряжский Агроцентр» никогда там не числились в качестве работников.