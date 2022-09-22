В Дагестане мужчина ранил сестру и соседа за общение друг с другом
Случай произошел в Буйнакске в среду, 21 сентября.
В Дагестане мужчина ранил сестру и соседа за общение друг с другом. Об этом сообщил
Инцидент произошел вечером в среду, 21 сентября, в Буйнакске.
Мужчина приехал к сестре. Увидев ее перед домом, он шесть раз выстрелил в 40-летнюю женщину из пистолета. На шум вышел сосед. Приехавший мужчина ударил его ножом в живот.
Обоих пострадавших госпитализировали, они находятся в реанимации.
По информации Telegram-канала, женщина строила личные отношения с 48-летним соседом. Это и могло стать причиной нападения со стороны родственника.
Фото и видео: Baza