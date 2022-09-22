В Дагестане мужчина ранил сестру и соседа за общение друг с другом

Случай произошел в Буйнакске в среду, 21 сентября.

В Дагестане мужчина ранил сестру и соседа за общение друг с другом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Инцидент произошел вечером в среду, 21 сентября, в Буйнакске.

Мужчина приехал к сестре. Увидев ее перед домом, он шесть раз выстрелил в 40-летнюю женщину из пистолета. На шум вышел сосед. Приехавший мужчина ударил его ножом в живот.

Обоих пострадавших госпитализировали, они находятся в реанимации.

По информации Telegram-канала, женщина строила личные отношения с 48-летним соседом. Это и могло стать причиной нападения со стороны родственника.

Фото и видео: Baza