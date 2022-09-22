Рязанские депутаты решили увеличить парковую зону в Московском районе

Речь идет об участке в районе улицы Октябрьской и проезда Шабулина.

В четверг, 22 сентября, на заседании Рязгордумы депутаты поддержали предложение увеличить зеленую зону в районе улицы Октябрьской и проезда Шабулина.

Общая площадь участков составляет 6,5 гектара. Территория из общественно-жилой зоны, зоны спортивных комплексов и сооружений, переводится в зону городских парков, скверов и бульваров.

На заседании отметили, что после благоустройства на территории планируется создание парка и организация парковочных мест.

Напомним, что вопрос об увеличении зеленой зоны в Приокском ранее рассматривался на публичных слушаниях.