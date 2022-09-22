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Медведев заявил, что защиту присоединившихся к России территорий усилят Вооруженными силами

Дмитрий Медведев заявил, что защиту присоединившихся к России территорий усилят Вооруженными силами. Об этом он написал в Telegram-канале.

Медведев отметил, что референдумы по вхождению в состав России донбасских республик состоятся.

«Референдумы состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию», — написал зампред Совбеза России.

Он отметил, что защиту всех присоединившихся территорий «существенно усилят» Вооруженными силами России. Медведев заявил, что для «такой защиты» могут использовать «не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах».

«Поэтому разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее», — говорится в сообщении.

Медведев также отметил, что Россия выбрала свой путь, что нужно понять гражданам «натовских стран».

«Обратной дороги нет», — заявил зампред Совбеза России.