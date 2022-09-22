Источник: в регионах силовики будут жестко пресекать несанкционированные митинги против частичной мобилизации

Инсайдер отметил, что у участников акции будет шанс отправиться на военную службу в зону СВО.

В регионах силовики будет жестко пресекать несанкционированные митинги против решения о частичной мобилизации в России. Об этом РЗН. инфо сообщил источник в силовых структурах.

Более того, участники незаконной акции имеют шансы первыми получить повестки и отправиться на военную службу в зону СВО.

«Всех, кто выйдет на акцию „Нет мобилизации“, отправят служить вне очереди. Мобилизационные мероприятия будут проводиться в отношении участников незаконных митингов. Проверять документы будут сразу на месте, устанавливать личность, задерживать и отправлять в ОВД. Затем с участием представителей военкомата будут определять призывную категорию. Тех, кто не подходит по первой, поставят на учет для последующего призыва», — отмечают инсайдеры.