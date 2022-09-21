Житель Москвы запил антибиотики пивом и умер

Житель Москвы запил антибиотики пивом и умер. Об этом пишет агентство городских новостей « Москва » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из общежитий Ростокина. 32-летнего мужчину 15 сентября доставили в больницу с подозрением на пневмонию, после подтверждения диагноза он отказался от госпитализации и уехал домой.

По словам соседа по комнате, мужчина принимал назначенные антибиотики, а 18 сентября выпил несколько бутылок пива и лег спать. Через несколько часов окружающие заметили у него неестественный цвет кожи и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.