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Житель Москвы запил антибиотики пивом и умер

Житель Москвы запил антибиотики пивом и умер. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из общежитий Ростокина. 32-летнего мужчину 15 сентября доставили в больницу с подозрением на пневмонию, после подтверждения диагноза он отказался от госпитализации и уехал домой.

По словам соседа по комнате, мужчина принимал назначенные антибиотики, а 18 сентября выпил несколько бутылок пива и лег спать. Через несколько часов окружающие заметили у него неестественный цвет кожи и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.