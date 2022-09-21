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Заседание по рассмотрению жалобы «Елатомского стрелка» перенесли
Это связано с ходатайством одной из сторон.

Первое заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвоката Антона Франчикова, известного, как «Елатомский стрелок», отложено. Об этом сообщили на сайте Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

Рассмотрение началось в среду, 21 сентября. Однако из-за того, что одна из сторон заявила еще одно ходатайство, заседание отложили.

Ранее стало известно, что адвокат «Елатомского стрелка» подал жалобу на пожизненный приговор.

Напомним, 4 апреля 2020 года Франчиков находился в собственной квартире в Елатьме. Под его окнами кричала группа местных жителей. Он сделал грубое замечание. Пять человек, среди которых была супружеская пара, пошла в подъезд дома. Мужчина вышел из квартиры и четыре раза выстрелил из охотничьего карабина. Трех мужчин он убил, одного ранил. Супружеская пара пыталась убежать, однако Франчиков застрелил их на крыльце подъезда.