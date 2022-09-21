В рязанском Лесопарке пройдет выставка бездомных животных «Пойдем домой»

Мероприятие направлено на пристройство собак и кошек, находящихся на попечении волонтеров и приютов.

В рязанском Лесопарке пройдет выставка бездомных животных «Пойдем домой». Об этом сообщила «Служба по контролю за безнадзорными животными».

Мероприятие направлено на пристройство собак и кошек, находящихся на попечении волонтеров и приютов. Оно состоится в субботу, 24 сентября, в 11:00.

Для участия необходимо предварительно записаться и зарегистрироваться в день выставки. Регистрация начнется в 10:30. Животное должно иметь ветеринарный паспорт со всеми прививками.

Отмечается, что для детей предусмотрены бесплатные мастер-классы.

Возрастное ограничение: 0+