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В рязанском Лесопарке пройдет выставка бездомных животных «Пойдем домой»
Мероприятие направлено на пристройство собак и кошек, находящихся на попечении волонтеров и приютов.

В рязанском Лесопарке пройдет выставка бездомных животных «Пойдем домой». Об этом сообщила «Служба по контролю за безнадзорными животными».

Мероприятие направлено на пристройство собак и кошек, находящихся на попечении волонтеров и приютов. Оно состоится в субботу, 24 сентября, в 11:00.

Для участия необходимо предварительно записаться и зарегистрироваться в день выставки. Регистрация начнется в 10:30. Животное должно иметь ветеринарный паспорт со всеми прививками.

Отмечается, что для детей предусмотрены бесплатные мастер-классы.

Возрастное ограничение: 0+