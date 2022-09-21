В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
Ранее его осудили по статье 158 УК РФ («Кража»), после чего он должен был самостоятельно явиться в место исполнения наказания, но не сделал этого.
В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
На площади Димитрова полицейские остановили 31-летнего рязанца для проверки документов. Выяснилось, что мужчина объявлен в розыск УФСИН России по Рязанской области.
Ранее его осудили по статье 158 УК РФ («Кража»), после чего он должен был самостоятельно явиться в место исполнения наказания, но не сделал этого.
Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.