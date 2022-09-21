В Рязани премия «Человек и семья года» пройдет в новом формате

Церемония состоится 2 октября в отеле «Старый город».

В октябре ежегодная премия «Человек и семья года» пройдет в новом формате. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили организаторы проекта.

Они встретились с журналистами, чтобы в подробностях рассказать о VI благотворительной премии BERYOZKA. Ее проведет продюсерский евразийский союз бизнеса и красоты совместно с благотворительным фондом «Мамино сердце».

На пресс-конференцию также пришли финалисты прошлых премий, партнеры проекта и участники.

Организатор Мария Муравьева поделилась, что в этом году премию поделят на две части. Первая — «Человек года». Она включает в себя основные номинации по направлениям: бизнес, туризм, благотворительность, наукообразование, культура, искусство и другие. Во второй части премии номинации — «Семья года» и «Ребенок года».

Учредители проекта выберут финалистов со всей России и дружественных стран. В номинациях представят активных, перспективных людей с открытой жизненной позицией. В «Семье года» номинируются семьи, которые объединяет не просто кровные узы, а совместный успех.

«В этом году решили сделать ребрендинг этого продукта и сформировать национальный стиль данной премии. Мы вышли даже за пределы Российской Федерации. Расширяемся, растем и надеемся, что наши планы будут достигнуты», — подчеркнула организатор проекта.

Генеральный продюсер премии BERYOZKA Максим Бубнов рассказал, что все участники профессионалы в своем деле и двои новое дыхание проекту.

По словам продюсера, проект — хорошая площадка для формирования социально-экономических связей. «Где можно сотрудничать, взаимодействовать, получать клиентов и продавать свои товары и услуги. В этом наша большая победа», — заявил он.

Максим Бубнов добавил, что организаторы премии и ее участники занимаются благотворительностью. Так, в Рязани продолжается сбор помощи Донбассу, привлекая внимания партнеров, спонсоров, номинантов и «не завися ни от каких ведомств», продолжил продюсер.

На вручение премии приедут почетные номинанты из разных регионов — чемпионка мира по кикбоксингу Светлана Андреева, дизайнер Софья Кам, представители «Нежного бизнеса». Также проводятся переговоры, чтобы на церемонию приехал Паша Гуччи.

Премия пройдет 2 октября в отеле «Старый город». Для гостей выступит дуэт «BELLA VOICE» совместно с балетом арабеск.