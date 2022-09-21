В Рязани на Касимовском шоссе больше чем на месяц закроют одну полосу движения

Движения транспорта ограничат от дома № 30 до дома № 30 строение 8.

В Рязани на Касимовском шоссе больше чем на месяц закроют одну полосу движения. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

С 10:00 четверга, 22 сентября, до 19:00 1 ноября на Касимовском шоссе закроют одну полосу движения в сторону улицы Тимуровцев из-за ремонта водопровода. Движения транспорта ограничат от дома № 30 до дома № 30 строение 8.

Место ремонтных работ огородят и установят предупреждающие знаки.

Рязанцев попросили учитывать информацию при планировании маршрута.