В полиции рассказали подробности ДТП с троллейбусом в Дашково-Песочне

40-летний рязанец на мотоцикле Yamaha столкнулся со стоявшим троллейбусом, которым управлял 50-летний местный житель.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности ДТП с троллейбусом в Дашково-Песочне.

Авария произошла во вторник, 20 сентября, примерно в 12:47, на улице Новоселов около дома 20-а.

40-летний рязанец на мотоцикле Yamaha столкнулся со стоявшим троллейбусом, которым управлял 50-летний местный житель.

Водитель мотоцикла получил травмы. Проводится проверка.