В полиции рассказали подробности ДТП с троллейбусом в Дашково-Песочне
40-летний рязанец на мотоцикле Yamaha столкнулся со стоявшим троллейбусом, которым управлял 50-летний местный житель.
В пресс-службе регионального управления МВД
Авария произошла во вторник, 20 сентября, примерно в 12:47, на улице Новоселов около дома 20-а.
40-летний рязанец на мотоцикле Yamaha столкнулся со стоявшим троллейбусом, которым управлял 50-летний местный житель.
Водитель мотоцикла получил травмы. Проводится проверка.