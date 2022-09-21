В Минцифры опровергли данные о приходящих повестках через «Госуслуги»
По информации ведомства, для этого отсутствует необходимая законодательная база.
В Минцифры опровергли информацию, что повестки в рамках частичной мобилизации будут приходить через «Госуслуги». Об этом сообщило
По данным ведомства, для этого отсутствует необходимая законодательная база.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что повестки будут приходить через портал Госуслуг.
Напомним, в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.