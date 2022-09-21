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В Госдуме заявили, что ограничений на выезд резервистов из-за частичной мобилизации не будет
Об этом сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из-за частичной мобилизации не будет. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, люди, подлежащие частичной мобилизации могут передвигаться по стране, но «лучше этого не делать».

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ней будут участвовать лица, имеющие боевой опыт.