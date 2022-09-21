В частном доме у рязанца нашли около трех килограммов марихуаны

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В частном доме у рязанца нашли около трех килограммов марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции получили информацию, что 44-летний житель Рязани причастен к незаконному обороту наркотиков. В его частном доме в присутствии понятых провели обыск и нашли корзину с 2, 751 килограммами марихуаны, а также следы изготовления гашишного масла.

Рязанец выращивал коноплю на террасе, а после готовил из нее марихуану. Мужчина пояснил, что наркотики предназначались для личного употребления.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.