Умер старейший кооператор Рязанской области Александр Сафронов

Он руководил базой «Росхозкоопторг».

Умер старейший кооператор Рязанской области Александр Сафронов. Некролог опубликован в газете « Рязанские ведомости ».

Сафронов руководил базой «Росхозкоопторг».

Соболезнования выразили в совете Рязанского областного союза потребительских обществ и Рязанского райпотребсоюза.

«Александр Максимович обладал лучшими человеческими качествами, всегда был готов оказать помощь и поддержку, пользовался огромным авторитетом, никогда не бросал человека в беде», — указано в некрологе.