Умер старейший кооператор Рязанской области Александр Сафронов
Он руководил базой «Росхозкоопторг».
Умер старейший кооператор Рязанской области Александр Сафронов. Некролог опубликован в газете «
Сафронов руководил базой «Росхозкоопторг».
Соболезнования выразили в совете Рязанского областного союза потребительских обществ и Рязанского райпотребсоюза.
«Александр Максимович обладал лучшими человеческими качествами, всегда был готов оказать помощь и поддержку, пользовался огромным авторитетом, никогда не бросал человека в беде», — указано в некрологе.