Состоящим на воинском учете запретили выезд с места жительства без разрешения

Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Об этом говорится в пункте 2 статьи 21 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации.

Напомним, в России объявили частичную мобилизацию. В ней будут участвовать те, кто имеет боевой опыт.