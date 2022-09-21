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Синоптики сообщили, что в центральной части России сложится «необычная ситуация»

Синоптики сообщили, что с 23 сентября в погоде начнется процесс, который приведет к «необычной ситуации». Об этом пишет PRIMPRESS.

Специалисты метеоцентра «Фобос» сообщили, что в конце сентября не будет ожидаемого бабьего лета. Оставшиеся дни месяца пройдут под влиянием циклонов, дожди будут идти почти каждый день.

По словам синоптиков температура будет невысокой. До конца недели ожидается до +10, +15 градусов, на следующей неделе похолодает на несколько градусов и дневная температура будет достигать до +7 градусов.

Сотрудники центра добавили, что ситуация начнется 23 сентября и продержится минимум 15 дней.

«То есть бабьего лета в сентябре уже точно не будет, хотя ждать заморозки пока тоже не стоит», — отмечается в сообщении.

По словам синоптиков, после 5 октября может измениться ситуация с погодой и прийти тепло.