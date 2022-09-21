Шойгу: потери России в спецоперации составили 5 937 человек

Об этом министр обороны России сообщил во время обращения в среду, 21 сентября.

Шойгу: потери России в спецоперации составили 5 937 человек. Об этом министр обороны России сообщил во время обращения в среду, 21 сентября.

Также Сергей Шойгу сообщил, что во время частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Он уточнил, что в мобилизации будут участвовать те, кто имеет боевой опыт

Ранее частичную мобилизацию в России объявил президент Владимир Путин.