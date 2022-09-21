Ректор РязГМУ пожелал Малкову реализовать программу развития региона как можно скорее

Роман Калинин присутствовал на инаугурации нового губернатора Рязанской области.

В среду, 21 сентября, в рязанской филармонии прошла церемония инаугурация Павла Малкова. На ней присутствовал ректор РязГМУ Роман Калинин.

После мероприятия Калинин пожелал Павлу Малкову, правительству и всей области начать скорейшую реализацию программы развития. Она была представлена новым губернатором.

«Программа развития региона действительно очень амбициозная, масштабная, учитывающая все наши возможные перспективы. От того, насколько весь регион пожелает реализовать программу, будет зависеть ее успех. А под руководством опытного руководителя, который действительно является флагманом реализации этой программы, я уверен, что все получится. Главное — работать в команде всем сферам, реализовывать поставленные задачи. Ведь здравоохранение будет двигаться только тогда, когда будут двигаться все сопряженные отрасли: и дороги, и образование, и сельское хозяйство, и многие другие. Это комплексная реализация программы. Поэтому всем коллегам, министрам, руководителям и всей команде рязанского здравоохранения желаю успехов. А университет будет помогать и делать все, что зависит», — подчеркнул ректор РязГМУ.

А также Роман Калинин отметил, что от региона он ожидает поддержки медиков в кадровой программе.

«Кадровая программа нужна, и не только по каким-то отдельным отраслям, например в скорой помощи, но и каждому лечебному учреждению. Они должны знать перспективу не на текущую ситуацию, а на несколько лет вперед. А медуниверситет мог планировать политику, целевой набор, обеспечение через профессиональную переподготовку и тематические усовершенствования. Мы должны прийти к индивидуальной траектории каждого врача, тогда четко будем понимать кого и на какие направления нам нужно направить, замотивировать и сделать так, чтобы врач с желанием выполнял свою работу. Для нас кадровая политика — это все», — заключил Калинин.