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РБК: на сайтах авиакомпаний закончились билеты на ближайшие рейсы
На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие безвизовые страны ближайшие билеты можно купить только начиная с пятницы, 23 сентября.

На сайтах авиакомпаний закончились билеты на ближайшие рейсы. Об этом пишет РБК.

На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие безвизовые страны ближайшие билеты можно купить только начиная с пятницы, 23 сентября.

Издание пишет, что согласно сервису Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул сейчас можно купить не раньше пятницы, 23 сентября, и он стоит 76 тысяч рублей. На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 24 сентября за более 81 тысяч рублей.

Из Москвы в Ереван на сайте «Аэрофлота» на 23 сентября остались билеты только в бизнес-класс (от 122 тысяч рублей), а 24-го еще можно улететь «экономом» за 62 тысяч рублей.

Из Москвы в Баку у «Аэрофлота» доступны билеты не раньше чем на 23 сентября за 74,5 тысячи рублей, а у «Азербайджанских авиалиний» есть билеты на 22 сентября за 719 евро и начиная с 24-го за 394 евро.

В среду, 21 сентября, президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.