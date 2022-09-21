Путин заявил, Россия использует все имеющиеся средства при угрозе территориальной целостности страны

Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует «все имеющиеся средства». Об этом он сообщил во время обращения в среду, 21 сентября.

Президент отметил, что «некоторые высокопоставленные представители» стран-государств НАТО позволяют высказывания о возможности и допустимости применения ядерного оружия.

«Тем, кто позволяет такие заявления, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения. А по отдельным компонентам и более современные, чем у стран НАТО. При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — сказал Путин.