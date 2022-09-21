Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
15°
Чтв, 22
17°
Птн, 23
16°
ЦБ USD 60.02 -0.15 21/09
ЦБ EUR 60.05 0.01 21/09
Нал. USD 64.76 / 63.27 21/09 12:35
Нал. EUR 64.11 / 62.47 21/09 12:35
Новости
Публикации
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
Вчера 10:50
1 088
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
8 691
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
10 354
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
15 584
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Путин заявил, Россия использует все имеющиеся средства при угрозе территориальной целостности страны

Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует «все имеющиеся средства». Об этом он сообщил во время обращения в среду, 21 сентября.

Президент отметил, что «некоторые высокопоставленные представители» стран-государств НАТО позволяют высказывания о возможности и допустимости применения ядерного оружия.

«Тем, кто позволяет такие заявления, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения. А по отдельным компонентам и более современные, чем у стран НАТО. При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — сказал Путин.