Путин заявил, что Запад пытается уничтожить Россию

Президент Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются уничтожить Россию. Об этом он сообщил в обращении в среду, 21 сентября.

Путин отметил, что Запад поставил цель — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге Россию.

«Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей», — сказал президент.

Он добавил, что такие планы на Западе вынашивают давно.