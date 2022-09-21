Полиция проводит проверку после избиения рязанца у клуба Deep

Инцидент произошел в ночь на 18 сентября. 35-летнего жителя Рязани избил неизвестный после словесного конфликта.

Полиция проводит проверку после избиения рязанца у клуба Deep. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

«Заявление поступило в полицию. Сотрудники полиции ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 18 сентября. 35-летнего жителя Рязани избил неизвестный после словесного конфликта. У мужчины диагностировали перелом челюсти со смещением.

Сестра пострадавшего сообщила, что разыскивает свидетелей происшествия.