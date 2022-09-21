Под Липецком из воды достали автомобиль с трупом 50-летнего водителя

Машину обнаружили в реке Воронеж.

Под Липецком из воды достали автомобиль с трупом 50-летнего водителя. Об этом сообщили « Вести-Липецк ».

Инцидент произошел во вторник, 20 сентября.

Автомобиль вытащили из реки Воронеж в селе Карамышево. В машине обнаружили труп мужчины.

Накануне в полицию обратилась женщина. Она рассказала о том, что ее муж ушел из дома и не вернулся. На торчащую машину обратили внимание местные жители.

«Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Обстоятельства и причины смерти установят после проведенных экспертиз», — сообщили изданию в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото: пресс-службы УГПСС по Липецкой области