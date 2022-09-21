Почетный гражданин Рязанской области Евгений Баранкин поздравил Павла Малкова с инаугурацией

Он пожелал новому главе региона как можно «быстрее стать настоящим рязанцем, чтобы регион процветал и развивался дальше».

В среду, 21 сентября, в рязанской филармонии после церемонии инаугурации почетный гражданин Рязанской области, генеральный директор АО «Государственный Рязанский приборный завод» Евгений Баранкин поздравил Павла Малкова с вступлением в должность губернатора.

Он пожелал новому главе региона как можно «быстрее стать настоящим рязанцем, чтобы регион процветал и развивался дальше».

Кроме того, Баранкин отметил, что его волнует сфера ОПК, в которой губернатор может помочь.

«Уже была встреча представителя оборонно-промышленного комплекса с еще исполняющим обязанности губернатором области Павлом Малковым. Они обсуждали вопросы и запланировали еще одну встречу, примерно на 26 сентября. В этот день должны отработаться нужные для оборонки в сегодняшнее время вопросы, где реальная помощь о губернатора может быть», — поделился директор АО «ГРПЗ».