Песков: решений об изменении статуса СВО и о введении военного положения не было

Об этом заявил пресс-секретарь президента России в среду, 21 сентября.

Решений об изменении статуса спецоперации и о введении военного положения в России не принимались после объявления частичной мобилизации. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова.

«Никаких решений на этот счет не было», — заявил Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил в среду, 21 сентября, частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что при ней призовут 300 тысяч резервистов.