На восьми рязанских улицах отключили холодную воду

Объявление опубликовал городской «Водоканал».

На восьми рязанских улицах в среду, 21 сентября, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского « Водоканала ».

До 17:00 ресурса не будет по адресам:

Касимовское шоссе, дом № 50б;

улица Новоселов, дом № 32;

улица Крупской, дом № 8 корпус 2;

улица Энгельса, дом № 4 корпус 1 (Детский сад № 89).

До 14:00 без воды останутся дома № 6 (школа № 6), 7, 3, 4, 5 по улице Семинарской.

До 12:00 водоснабжение отключат по адресам: