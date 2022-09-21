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На восьми рязанских улицах отключили холодную воду
Объявление опубликовал городской «Водоканал».

На восьми рязанских улицах в среду, 21 сентября, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

До 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • Касимовское шоссе, дом № 50б;
  • улица Новоселов, дом № 32;
  • улица Крупской, дом № 8 корпус 2;
  • улица Энгельса, дом № 4 корпус 1 (Детский сад № 89).

До 14:00 без воды останутся дома № 6 (школа № 6), 7, 3, 4, 5 по улице Семинарской.

До 12:00 водоснабжение отключат по адресам:

  • улица Качевская, дом № 22а;
  • улица Поселковая, дома №№ 4, 6 (Н1) (Городская поликлиника № 12), 6 — МБУДО ДШИ № 3, 6а;
  • улица Предзаводская, дом № 6а.