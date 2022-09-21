Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
14°
Чтв, 22
17°
Птн, 23
16°
ЦБ USD 60.87 0.85 22/09
ЦБ EUR 60.21 0.16 22/09
Нал. USD 65.05 / 63.27 21/09 16:20
Нал. EUR 64.15 / 62.47 21/09 16:20
Новости
Публикации
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
Вчера 10:50
1 183
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
8 764
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
10 433
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
15 660
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
На Рязанском приборном заводе началась очередная практика студентов Рязанского политехнического колледжа
Шестинедельную производственную практику в различных подразделениях предприятия проходят 25 человек.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) приступили к производственной практике студенты выпускного курса Рязанского политехнического колледжа. Они обучаются по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств».

В преддверии практики специалисты центра развития персонала предприятия провели профориентационную встречу со студентами, на которой рассказали о заводе и его продукции. В рамках знакомства с деятельностью подразделений и востребованной на предприятии профессией «регулировщик РЭА и П» перед молодежью выступили представители тех цехов и отделов, где студентам предстоит применить свои знания, полученные в колледже.

Шестинедельную производственную практику в различных подразделениях предприятия проходят 25 человек.

«АО „ГРПЗ“ тесно сотрудничает с Рязанским политехническим колледжем около 40 лет. Именно это учебное заведение обеспечивает наше предприятие молодыми рабочими кадрами, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Практика — это отличная возможность показать новому поколению, что представляет собой современное производство и ознакомить с задачами, которые выполняют те или иные рабочие и специалисты. Для студентов созданы условия для применения знаний на практике, отработки необходимых навыков в условиях реального производства. Они знакомятся с нашим коллективом, его трудовой и общественной жизнью, а также возможностями развиваться и реализовать себя. Мы заинтересованы в молодых целеустремленных кадрах, и, конечно же, ждем будущих выпускников на заводе уже в качестве наших работников».

Практика для студентов — один из инструментов профориентационной работы в рамках реализации корпоративной программы АО «ГРПЗ». Ежегодно на Государственном Рязанском приборном заводе проходят учебную, производственную и преддипломную практики порядка 300 студентов вузов и ссузов.