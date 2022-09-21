Малков обратился к рязанцам после объявления частичной мобилизации в России

Павел Малков отметил, что полностью поддерживает решение Путина об объявлении частичной мобилизации.

Малков обратился к рязанцам после объявления частичной мобилизации в России. Об этом врио губернатора Рязанской области сообщил в своем Telegram-канале.

Павел Малков отметил, что полностью поддерживает решение Путина об объявлении частичной мобилизации.

«В Рязанской области сделаем всё необходимое, чтобы обеспечить выполнение Указа. Количество мобилизованных и сроки мобилизации будут определены Министерством обороны. Окажем всецелое содействие военным комиссариатам», — написал врио губернатора.

Также политик сообщил, что в Рязанской области организуют голосование по референдумам жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые временно проживают в регионе.