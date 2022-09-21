Касимовцы рассказали о женщине, бьющей других людей

Инциденты произошли в среду, 21 сентября.

Жители Касимова рассказали о женщине, ударяющей граждан без причины. Ролик появился в группе «Типичный Касимов» в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, инциденты произошли в среду, 21 сентября.

«Будьте осторожны, передвигаясь по улицам города. Сегодня появилась вот такая неадекватная дама, которая на всех распускает руки. Утром, проходя мимо, ударила меня в живот. Потом досталось и моей коллеге на видео», — написали пользователи соцсетей.

На кадрах ролика видно, как женщина с рюкзаком подходит к девушке и ударяет ее по плечу.