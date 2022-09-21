Кадыров заявил об изменении тактики спецоперации на Украине

Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил об изменении тактики спецоперации на Украине. Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров сообщил, что детали уже обсудил с начальником оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым.

«Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями», — написал Кадыров.

Ранее Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.