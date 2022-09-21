Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
14°
Чтв, 22
17°
Птн, 23
16°
ЦБ USD 60.87 0.85 22/09
ЦБ EUR 60.21 0.16 22/09
Нал. USD 65.05 / 63.27 21/09 16:20
Нал. EUR 64.15 / 62.47 21/09 16:20
Новости
Публикации
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
Вчера 10:50
1 183
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
8 764
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
10 433
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
15 660
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
ГИБДД разрешит предъявлять права в электронном виде с 1 октября
На данный момент удостоверением можно будет воспользоваться в тестовом режиме.

Водительское удостоверение в мобильном приложении «Госуслуги Авто» в тестовом режиме можно будет предъявлять уже с 1 октября, сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников, пишут РИА Новости.

В ГИБДД сообщили, что водители смогут предъявлять права в электронном виде с 1 октября. Об этом сообщил начальник ГАИ России Михаил Черников, пишут РИА Новости.

«Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении „Госуслуги Авто“», — заявил Черников во время международного форума Kazan Digital Week. По его словам, электронным удостоверением можно будет воспользоваться в тестовом режиме. Чтобы документ стал легальным в полной мере, готовятся поправки в ПДД.

Черников отметил, что сейчас ведутся работы для того, чтобы сервис стал доступен по всей стране, в том числе и в местах без интернета.