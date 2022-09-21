ГИБДД разрешит предъявлять права в электронном виде с 1 октября

На данный момент удостоверением можно будет воспользоваться в тестовом режиме.

Водительское удостоверение в мобильном приложении «Госуслуги Авто» в тестовом режиме можно будет предъявлять уже с 1 октября, сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников, пишут РИА Новости .

В ГИБДД сообщили, что водители смогут предъявлять права в электронном виде с 1 октября. Об этом сообщил начальник ГАИ России Михаил Черников, пишут РИА Новости.

«Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении „Госуслуги Авто“», — заявил Черников во время международного форума Kazan Digital Week. По его словам, электронным удостоверением можно будет воспользоваться в тестовом режиме. Чтобы документ стал легальным в полной мере, готовятся поправки в ПДД.

Черников отметил, что сейчас ведутся работы для того, чтобы сервис стал доступен по всей стране, в том числе и в местах без интернета.