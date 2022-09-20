В Сараевском районе мужчина угрожал задушить сожительницу
На нападавшего завели уголовное дело.
В Сараевском районе мужчина угрожал задушить сожительницу. Об этом сообщило
Инцидент в селе Назарьево 7 сентября.
По предварительной информации, мужчина вернулся домой пьяным. Он услышал, как его сожительница с кем-то говорит по телефону. Тот приревновал. Во время ссоры мужчина схватил женщину за горло и начал душить.
Ребенок пострадавшей позвонил родственнику. Мужчина испугался, что придет отец сожительницы, и сбежал. Пострадавшая вызвала полицейских.
19 сентября на мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.