В Сараевском районе мужчина угрожал задушить сожительницу

На нападавшего завели уголовное дело.

В Сараевском районе мужчина угрожал задушить сожительницу. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент в селе Назарьево 7 сентября.

По предварительной информации, мужчина вернулся домой пьяным. Он услышал, как его сожительница с кем-то говорит по телефону. Тот приревновал. Во время ссоры мужчина схватил женщину за горло и начал душить.

Ребенок пострадавшей позвонил родственнику. Мужчина испугался, что придет отец сожительницы, и сбежал. Пострадавшая вызвала полицейских.

19 сентября на мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.