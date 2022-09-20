В Рязанской области в среду ожидается до +18 градусов
Прогноз погоды на 21 сентября опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области в среду ожидается до +18 градусов. Прогноз погоды на 21 сентября опубликовало региональное
По данным синоптиков, ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/c. Днем северо-восточный, 5-10 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +2, +7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +13, +18 градусов.