В Москве организуют условия для приема иностранцев на военную службу в России
Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
В московском миграционном центре «Сахарово» организуют условия для приема иностранцев на военную службу в России. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
В центре сделают полноценную инфраструктуру в организации поступления на службу иностранных граждан. «Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан», — написал Собянин.
Также мэр Москвы напомнил о законе об упрощении получения