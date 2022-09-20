В Москве организуют условия для приема иностранцев на военную службу в России

Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

В московском миграционном центре «Сахарово» организуют условия для приема иностранцев на военную службу в России. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

В центре сделают полноценную инфраструктуру в организации поступления на службу иностранных граждан. «Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан», — написал Собянин.