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В московском метро женщина попала под поезд и погибла
Инцидент произошел во вторник, 20 сентября, около 18:00 на Таганско-Краснопресненской линии.

В московском метро женщина попала под поезд и погибла. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел во вторник, 20 сентября, около 18:00 на Таганско-Краснопресненской линии.

Тело погибшей подняли на платформу. От станции «Жулебино» до станции «Текстильщики» увеличили интервал движения поездов. На место выехали сотрудники спецслужб.

В настоящее время движение на фиолетовой ветке восстановили.