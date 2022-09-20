В московском метро женщина попала под поезд и погибла
Инцидент произошел во вторник, 20 сентября, около 18:00 на Таганско-Краснопресненской линии.
В московском метро женщина попала под поезд и погибла. Об этом пишет газета «
Инцидент произошел во вторник, 20 сентября, около 18:00 на Таганско-Краснопресненской линии.
Тело погибшей подняли на платформу. От станции «Жулебино» до станции «Текстильщики» увеличили интервал движения поездов. На место выехали сотрудники спецслужб.
В настоящее время движение на фиолетовой ветке восстановили.