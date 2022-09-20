В Минтруде не поддержали идею тратить маткапитал на покупку автомобиля

В Минтруде подчеркнули, что покупка автомобиля позволить лишь временно улучшить условия жизни семьи, что не относится к долгосрочным целям программы.

В Минтруде не поддержали идею тратить маткапитал на покупку автомобиля. Об этом пишет РИА Новости.

На запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой в министерстве сообщили, что такое расширение может привести к злоупотреблению использования материнского капитала и неэффективному использованию бюджетных средств.

В Минтруде подчеркнули, что покупка автомобиля позволить лишь временно улучшить условия жизни семьи, что не относится к долгосрочным целям программы.

«Даже при условии оформления приобретаемого за счет средств материнского (семейного) капитала автомобиля в долевую собственность обоих родителей не решается задача по соблюдению прав детей на владение этим имуществом», — также отметили в министерстве.