В Ленинградской области водитель фуры устроил смертельное ДТП с автомобилем ГИБДД

Инспектор ГИБДД погиб на месте, второй госпитализирован.

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП между фурой и автомобилем ГИБДД. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил портал 78.ru.

Авария случилась накануне в понедельник, 19 сентября, на трассе Р-23 в Гатчинском районе. Водитель на грузовике Scania выехал на встречную полосу, по которой ехал служебный автомобиль ГИБДД. В результате столкновения погиб инспектор ДПС. Еще одного сотрудника полиции госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи задержали 56-летнего виновника аварии. Его заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело.