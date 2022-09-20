В Ленинградской области водитель фуры устроил смертельное ДТП с автомобилем ГИБДД
Инспектор ГИБДД погиб на месте, второй госпитализирован.
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП между фурой и автомобилем ГИБДД. Об этом во вторник, 20 сентября,
Авария случилась накануне в понедельник, 19 сентября, на трассе Р-23 в Гатчинском районе. Водитель на грузовике Scania выехал на встречную полосу, по которой ехал служебный автомобиль ГИБДД. В результате столкновения погиб инспектор ДПС. Еще одного сотрудника полиции госпитализировали в тяжелом состоянии.
Следователи задержали 56-летнего виновника аварии. Его заключили под стражу.
Возбуждено уголовное дело.