В квартире на востоке Москвы нашли тела отца и дочери, пролежавшие там десять дней
Пенсионер лежал голым на диване, а его дочь — в халате на полу.
В квартире на востоке Москвы нашли тела отца и дочери, пролежавшие там десять дней. Об этом пишет «
Трупы 79-летнего мужчины и 53-летней женщины нашли в вечером в понедельник, 19 сентября.
Пенсионер лежал голым на диване, а его дочь — в халате на полу. Трупы пролежали в квартире минимум десять дней.
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