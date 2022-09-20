В Кальном полицейские задержали женщину с тремя граммами «синтетики»

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта»).

В Кальном полицейские задержали женщину с тремя граммами «синтетики». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во время патрулирования на улице Кальной полицейские заметили женщину, которая неестественно энергично двигалась. Во время общения 36-летняя рязанка уходила от ответов на вопросы, но в итоге рассказала, что у нее есть наркотические вещество, приобретенное через закладку.

Вещество изъяли, экспертиза подтвердила, что это производное N-метилэфедрона массой три грамма.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта»).