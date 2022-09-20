В Хабаровском крае мужчина расчленил своего знакомого

Трагедия случилась в Советской Гавани.

В Хабаровском крае мужчина расчленил своего знакомого. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась в субботу, 17 сентября, в Советской Гавани. Прохожие на улице Пионерской обнаружили полиэтиленовый пакет, в которой находились человеческие останки. Точно такой же пакет обнаружили в квартире жилого дома по этой же улице.

На следующий день следователи задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 34-летний мужчина. Его обвиняют в убийстве и расчленении своего знакомого.

В настоящее время назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Возбуждено уголовное дело.