В Хабаровском крае мужчина расчленил своего знакомого
Трагедия случилась в Советской Гавани.
В Хабаровском крае мужчина расчленил своего знакомого. Об этом во вторник, 20 сентября,
Трагедия случилась в субботу, 17 сентября, в Советской Гавани. Прохожие на улице Пионерской обнаружили полиэтиленовый пакет, в которой находились человеческие останки. Точно такой же пакет обнаружили в квартире жилого дома по этой же улице.
На следующий день следователи задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 34-летний мужчина. Его обвиняют в убийстве и расчленении своего знакомого.
В настоящее время назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.
Возбуждено уголовное дело.