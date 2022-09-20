В Госдуме подготовили законопроект о блокировке платформ по сбору денег для ВСУ

В Госдуме подготовили законопроект о блокировке платформ по сбору денег для ВСУ. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передали РИА Новости.

По его словам, большинство зарубежных медиаплатформ рассказывают пользователям, как помочь украинской армии. Такая деятельность является уголовно наказуемой по российскому законодательство, а потому должна пресекаться.

В связи с этим Госдума разработала законопроект, который позволит блокировать такие платформы.