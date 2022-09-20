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В Горроще в массовой аварии пострадали два человека
ДТП произошло в понедельник, 19 сентября, в 13:00 на улице Гоголя около дома № 36.

В Горроще в массовой аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в понедельник, 19 сентября, в 13:00 на улице Гоголя около дома № 36.

37-летний рязанец на Ford Focus столкнулся с Datsun on-DO, которым управлял 29-летний житель Рязани. От удара Ford отбросило на Chevrolet Lacetti, которым управлял 47-летний местный житель, и на «ГАЗ-33201», за рулем которой был 49-летний житель Рязани.

В аварии пострадали водитель Chevrolet и его 17-летняя пассажирка. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка.

Ранее о ДТП в соцсетях сообщали очевидцы.