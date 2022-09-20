В аварии с троллейбусом в Дашково-Песочне пострадал мотоциклист

Сообщается, что водитель мотоцикла столкнулся со стоящим троллейбусом.

В аварии с троллейбусом в Дашково-Песочне пострадал мотоциклист. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло во вторник, 20 сентября, в 12:50 на улице Новоселов. Сообщается, что водитель мотоцикла столкнулся со стоящим троллейбусом.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы. Проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео с места аварии.