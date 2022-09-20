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Уралец, который заживо сжег своего начальника, получил 14 лет колонии
Причиной стала задолженность по зарплате за три месяца, около 80 тысяч рублей. Уральца признали виновным в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом (часть 2 статьи 105 УК РФ) и назначили наказание в виде 14 лет колонии строгого режима.

Уралец, который заживо сжег своего начальника, получил 14 лет колонии. Об этом пишет портал «Екатеринбург Онлайн».

Во вторник, 20 сентября, 46-летнему жителю Нижней Туры вынесли приговор за убийство своего начальника за долг по зарплате.

В марте 2021 года между мужчинами произошел очередной конфликт. Причиной стала задолженность по зарплате за три месяца, около 80 тысяч рублей. Рабочий взял в гараже канистру с бензином и облил металлическую дверь офиса и деревянное крыльцо. Когда его начальник вышел на улицу, он облил и его. После этого начальник пытался спрятаться в офисе, а его подчиненный поджег зажигалкой крыльцо.

Пострадавший получил 87% ожогов тела и умер в реанимации.

Мужчина рассказал, что не хотел убивать начальника, а желал напугать его. Экспертиза признала уральца вменяемым. Свою вину в предумышленном убийстве он не признал.

Уральца признали виновным в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом (часть 2 статьи 105 УК РФ) и назначили наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Также он должен выплатить троим родственникам погибшего по 1,5 млн рублей морального вреда.